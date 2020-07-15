شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه فى محيط سرت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب لسكاي نيوز عربية، إن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في محيط سرت.
وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت، موضحا أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية.
ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إلى أن حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى: تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه فى محيط سرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.