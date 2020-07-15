شكرا لقرائتكم خبر عن البحرین تسجل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 654 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عبر حسابها في «تويتر» عن تعافي 654 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج حسبما جاء فى صحيفة الأيام البحرينية.
وأظهرت بيانات حديثة على موقع الوزارة فجر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، منها 351 حالة لعمالة وافدة، و234 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و17 حالة قادمة من الخارج، ليصل عدد المصابين إلى 4214 حالة، منها 97 حالة تتلقى العلاج من الحالات القائمة، و51 حالة تحت العناية، و4163 مستقرة.
فيما بلغ عدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 29753 حالة بعد الاعلان عن تعافي 654 حالة اليوم. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
وبلغ اجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 34078 حالة، من بينهم 111 حالة وفاة، و51 حالات تحت العناية، و97 يتلقون العلاج من الحالات القائمة.
كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 86 عاماً، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 59 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما.
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