شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق 16 منشأة تجارية بالسيح لمخالفتها الاشتراطات الصحية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت بلدية الخرج السعودية اليوم ، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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