شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إرهابيو "جبهة النصرة" قصفوا بلدة فى ريف اللاذقية غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن إرهابي "جبهة النصرة" قصفوا بلدة في ريف اللاذقية غربي سوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم جاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

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وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.