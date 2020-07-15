وكالة أنباء البحرين: إغلاق المجالات الجوية أمام الطائرات القطرية حق سيادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، إن قرار إغلاق المجالات الجوية أمام الطائرات القطرية حق سيادي في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال تعليقها على قراري محكمة العدل الدولية، اللذين صدرا اليوم بشأن تقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في الشكويين التي تقدمت بهما قطر، الأولى ضد "مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، والثانية ضد الدول الثلاث بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة، اتخذتها الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو 2017م".



واستعرضت الوكالة البحرانية مداخلة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا بشأن القرارات السيادية التي اتخذتها الدول الأربع المكافحة للارهاب، وإغلاق المجالات الجوية أمام الطائرات القطرية، التي قال فيها "في الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في هاتين الشكوتين من عدمه وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو عام 1944، واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية، ومن ثم ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها".



كما نقلت الوكالة البحرانية موْقف المملكة العربية السعودية الذي عبّر عنه عبدالعزيز أبوحيمد سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا قائلا إن "الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل قطر"، مؤكدا على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة.

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كما نقلت موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.



وقالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة لدى هولندا، تعقيبا قرار محكمة العدل الدولية اليوم "إن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، : لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب".



وأضافت "إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".



وأشارت إلى أنه سيتم التوضيح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017م بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول".



وأكدت العتيبة ان "هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة".