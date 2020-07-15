شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتخذ 11 قرارا عقب اجتماع الملك سلمان بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وقد خلص الاجتماع لاتخاذ 11 قرارا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس".

أولاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين.

ثانياً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثالثاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية.

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.

خامساً :

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا.

سادساً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

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سابعاً :

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثامناً :

الموافقة على نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل المملكة في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.

تاسعاً :

الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 342 ) وتاريخ 18 / 8 / 1435هـ ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 90 ) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ - على النحو الموضح في القرار.

عاشراً :

إلغاء اللجنة الوطنية للسكان، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 219 ) وتاريخ 2 / 7 / 1428هـ ، وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني، المشكلة بالأمر السامي رقم ( 6492) وتاريخ 10 / 2 / 1439 هـ ، وتعديل اسم " لجنة التعداد السكاني " ليكون "لجنة السياسات السكانية " .

حادي عشر :

الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية منصور بن محمد بن سليمان الجربوع إلى وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ ترقية عبدالرحمن بن عودة بن عبدالله السعوي إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة القصيم.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن عامين ماليين سابقين، والتقرير النهائي لمشروع المساكن الشعبية المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على ما سبق أن وجه به مجلس الوزراء بنك التنمية الاجتماعية بدعم برنامج صيانة المساكن الشعبية بمبلغ ( خمسمائة) مليون ريال، وما تم إنجازه بهذا الشأن، وأنه قد استفاد من هذا الدعم (11600) حالة ضمانية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.