وفيات كورونا.. 73 بمصر وحالتان في السودان

مراسلون/ الخليج 365

أعلنت مصر، وفاة 37 شخصا جراء كورونا، ورصدت السودان حالتي وفاة، بينما قالت موريتانيا إنها سجلت 72 إصابة جديدة بالفيروس، وفق بيانات رسمية الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إنه تم تسجيل 929 إصابة بالفيروس، و73 وفاة، بالإضافة إلى 569 متعافيا.

وأوضحت أن إصابات الفيروس في مصر ارتفعت إلى 83 ألفا و930 منها 4 آلاف و8 حالات وفاة، و25 ألفا و544 حالة شفاء.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 117 إصابة، وحالتي وفاة، بالإصافة إلى تماثل 176 للشفاء.

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وأوضحت، أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 10 آلاف و417، من ضمنها 659 وفاة و5 آلاف و579 متعافيا.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، 72 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 136 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 5 آلاف و518 بينها 149 وفاة و2664 متعافيا.

وبحسب موقع "Worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 13 مليونا و410 آلاف، توفي منهم أكثر من 579 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين حاجز 7 ملايين و815 ألفا.

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