17 مصابا و"تفحم سيارات" في حريق هائل شمالي مصر

إسطنبول/ الخليج 365

ارتفعت إصابات حريق هائل على طريق حيوي شمال شرقي مصر، إلى 17، بعد إعلان وزارة الصحة المصرية تسجيل 5 إصابات جديدة.

والثلاثاء، انكسر خط وقود أسفل طريق القاهرة – الإسماعيلية (شمال شرقي مصر) أدى لاندلاع حريق هائل، عقب شرارة من إحدى السيارات، بحسب إعلام حكومي بينه صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان: "ارتفع عدد إصابات حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي إلى 17 إصابة حتى الآن، ولم يسفر (الحريق) عن وفيات".

وفي بيان سابق مساء اليوم، أعلنت الوزارة أن الحريق أسفر عن إصابة 12، ما بين "حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات".

وتم إعادة فتح الطرق المؤدية لموقع الحريق عقب السيطرة عليه، وفق إعلام محلي، عقب وقف مؤقت لها.

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وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قال إن "الحريق أسفر عن تفحم 31 سيارة ومعرض سيارات"، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية بينها موقع صحيفة اليوم السابع (خاصة) دون تأكيد حكومي.

ونقلت "الأهرام" عن عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول (حكومية)، قوله، إن "طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت (نتيجة لانكسار الخط وحدوث تسرب)، أدت لتشكل الحريق الضخم، بسبب شرارة من إحدى السيارات".

وأشار عبد القادر، إلى أنه "بعد محاصرة النيران (من قوات الدفاع المدني) لأكثر من ساعة ونصف، تم السيطرة على الحريق".

ولم يصدر بيان من وزارة البترول أو الحكومة المصرية بشأن تفاصيل الحريق ونتائجه، غير أن وسائل إعلام محلية، قالت إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع الحادث.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، انفجر خط أنابيب بترول بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، أدى إلى اندلاع حريق ضخم راح ضحيته 9 وفيات، فضلا عن إصابة 11 آخرين، حسب وزارة الصحة.

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