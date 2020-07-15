اقيمت فعاليه عرض الصقور ضمن فعاليات صيف البشائر 2020 لهذا العام تحت شعار .. تنزه بحذر”،

وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين ١٤٤١/١١/٢٢في الساحه الشعبيه بالبشائر ومساء يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٢٣ في الحديقه العامه بالبشائر .

وانطلقت الفعاليه حيث تم الكشف على جميع الحضور وقياس درجه الحراره

شارك بالحضور من الجهات الحكوميه مستشفى البشائر العام والهلال الاحمر والشرطه

وتم توزيع ٣٠٠ كيس على الحضور يحتوى على معقم وكمامات وقفازات

تضمنت الفعاليه استعراض للصقور ونبذه عنها والتقطت صور تذكاريه للمواطنين

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية البشائر تقيم عرض الصقور ضمن فعاليات صيف البشاير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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