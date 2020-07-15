بلدية العتيبية بمكة تضبط مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة كافة المواقع التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين، و تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة

وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر بن خضر آلـ زيد بأن المطبخ العشوائي مُخالف للإشتراطات الصحية ويتم الطبخ في بيئة تفتقر إلى أدنى الإشتراطات الصحية، وهو تابع لأحد المطاعم حيث يتم الذبح داخل المطبخ ويعد ذلك مخالفاً للأنظمة و التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية و القروية، مشيراً إلى أنه تم إتلاف 120 كغم أطعمة غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.