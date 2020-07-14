شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبوا 47 قضية جنائية.. الإطاحة بـ 3 مواطنين الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث والرابع من العمر)، وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها (سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم لصفة رجال أمن) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.