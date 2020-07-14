شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تطلق خدمة إصدار تصاريح الذبح خلال موسم عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة إصدار تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك. Advertisements وأعلنت أمانة المنطقة عبر حسابها على “تويتر” اليوم الثلاثاء، قائلة: “توفيرا لخيارات متعددة أمام السكان، وعبر بوابتها الإلكترونية.. أمانة منطقة الرياض تطلق خدمة إصدار تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك” وأرفقت الامانة رابطا للتقديم: (اضغــط هنــا).

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