شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مائة جنيه إسترليني غرامة عدم ارتداء الكمامة في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الحكومة البريطانية اليوم فرض ارتداء أقنعة الوجه داخل أماكن التسوق ابتداءً من يوم 24 يوليو الجاري.

Advertisements وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الخطوة تأتي في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً، وتوفير أكبر قدر من الثقة والأمان للشعب وللعاملين في مختلف الأسواق. وأشار إلى انه سيتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مائة جنيه إسترليني على جميع من يخالفون اللائحة الجديدة.

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