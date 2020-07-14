السعودية... الأحوال المدنية تعلن عن خدمات جديدة للمواطنين

ووفقا للحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على "تويتر"، فإنه يمكن إصدار عدد من الوثائق واستلامها البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة المقرات الرسمية. وجاءت الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة أبشر، كالآتي: - خدمة تسجيل المواليد. Advertisements - خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج. - خدمة إصدارة وإيصال سجل الأسرة للأمهات. وأوضح الحساب "مع أبشر بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارتنا".

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