نشر يائير نتنياهو تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تهكم فيها على القرار، قائلا "عار وجنون".
وأشار حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أن بلدية حيفا رأت أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي، ومن المهم تسمية شارع باسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود.
وكان رئيس بلدية أورشليم القدس قد سمى شارعا على اسم الفنانة الراحلة، التي شغف بها الكثيرون في إسرائيل، ولا يخلو أي مهرجان للعود من أغانيها.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل نتنياهو يتهكم على قرار تسمية أحد شوارع حيفا باسم "أم كلثوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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