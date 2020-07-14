تفاصيل تقرير السودان النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة

وذكرت الوزارة في بيان أن المفاوضات التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري وحتى أمس الإثنين برعاية الاتحاد الأفريقي، أسفرت عن تقدم محدود في القضايا العالقة بين الأطراف، وأن السودان أرفق في تقريره مسودة اتفاق "متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث"؛ وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

© REUTERS / Tiksa Negeri

وأوضح البيان أن المقترح هو تحديث لمسودة الاتفاق التي كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان فى منتصف يونيو/ حزيران الماضى.

هذا ومن المتوقع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى القمة الأفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة، سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث، بحسب البيان السوداني.

Advertisements

وجرت المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد قمة إفريقية مصغرة عقدة في نهاية حزيران/ يونيو لمناقشة الملف.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ملف سد النهضة في وقت سابق بناء على طلب مصر لم يصدر عنها أي قرارات.

وكانت إثيوبيا قد بدأت في 2011 في بناء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.