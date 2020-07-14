وذكرت الوزارة في بيان أن المفاوضات التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري وحتى أمس الإثنين برعاية الاتحاد الأفريقي، أسفرت عن تقدم محدود في القضايا العالقة بين الأطراف، وأن السودان أرفق في تقريره مسودة اتفاق "متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث"؛ وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
© REUTERS / Tiksa Negeri
هذا ومن المتوقع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى القمة الأفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة، سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث، بحسب البيان السوداني.
وجرت المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد قمة إفريقية مصغرة عقدة في نهاية حزيران/ يونيو لمناقشة الملف.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ملف سد النهضة في وقت سابق بناء على طلب مصر لم يصدر عنها أي قرارات.
وكانت إثيوبيا قد بدأت في 2011 في بناء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل تقرير السودان النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.