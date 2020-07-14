شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يؤكد للرئيس الفلسطينى رفض بريطانيا خطط إسرائيل لضم أراض الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أكد في اتصال هاتفي مع محمود عباس رفض المملكة خطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق وجه بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، الشكر لطواقم العمل في مرفق الإسعاف في لندن، قائلا إنهم عملوا بجد لإنقاذ الأرواح، وقدموا الدعم خلال جائحة فيروس كورونا.

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وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تحدثت أمس إلى طاقم العمل الرائع في خدمة الإسعاف في لندن، الذين يعملون بجد لإنقاذ الأرواح، شكرا لجميع موظفى الإسعاف فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، على كل عملكم الشاق ودعمكم خلال هذا الوباء".