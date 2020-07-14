شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يؤكد أهمية اختيار مبعوث أممى إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج اليوم الثلاثاء، ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بشأن اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان أوردته بوابة أفريفيا الإخبارية، أن الثني شدد على أن اختيار مبعوث أممي إلى ليبيا أمر شديد الضرورة للتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية. وأطلع الحويج رئيس الحكومة الليبية على التحركات الأخيرة التي أجراها، وكذلك الاتصالات التي جرت على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك لرفض العدوان التركي الغاشم على ليبيا، كما بحث الجانبان آليات التنسيق لعقد مؤتمر ليبي للمصالحة الوطنية في مدينة سرت، إضافة إلى بحث الاستعدادات الحكومية الجارية للاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس الجيش الوطني الليبي.

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