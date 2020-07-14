شكرا لقرائتكم خبر عن المالكى: ميليشيات الحوثى تواصل انتهاك القانون الدولى والإنسانى بقصفها للمدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد تركى المالكي، المتحدث باسم التحالف العربى في اليمن، أن صواريخ ميليشيات الحوثي العشوائية تهدد حياة مئات المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربى في اليمن، أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني بقصفها للمدنيين.

وفى وقت سابق قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة، بحسب "واس".

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وأوضح العقيد المالكى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائى والإرهابى باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدنى ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم من اعتراض وتدمير (7) طائرات بدون طيار وعدد (4) صواريخ بالستية فى محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف فى التصدى لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.