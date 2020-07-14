شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 375 إصابة و 512 حالة شفاء جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن تسجيل 375 إصابة و 512 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت سفيرة الإمارات بهولندا إن التنسيق بين الدول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب كامل وصوتها واحد، وأضافت سفيرة الإمارات بهولندا، في تصريحات لقناة العربية، إن إجراءاتنا ضد قطر كانت متعلقة بحماية الأمن القومي. وتابعت سفيرة الإمارات لدى هولندا للعربية: "قرار محكمة العدل تقني ويتعلق بمسائل إجرائية".

وفى وقت سابق قال سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى هولندا الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إنه ليس لقرار محكمة العدل الدولية أي تأثير على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.