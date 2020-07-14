شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين لدى هولندا: قرار العدل الدولية لا يؤثر على موضوع النزاع مع قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا، أن محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم حكمين بتقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر فى الشكوتين التى تقدمت بهما دولة قطر، الأولى ضد مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والثانية ضد الدول الثلاث بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة، اتخذتها الدول الأربع فى إطار مقاطعة قطر في يونيو 2017م. وقال السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة: "فى الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في هاتين الشكوتين من عدمه، وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو عام 1944، واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية، ومن ثم ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها. ويتجه الرباعى العربى "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" لطرح القضية الخاصة بالمزاعم القطرية أمام منظمة الطيران المدني "إيكاو" بعد قرار محكمة العدل الدولية.

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