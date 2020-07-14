شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة ضبط سائق فلسطينى مصاب بكورونا بعد هروبه من الحجر بمدينة الخليل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "فيديو" للقبض على سائق مصاب بفيروس كورونا في مدينة الخليل بفلسطين، وذلك عقب كسره الحجر الإلزامي لفيروس كورونا.

وظهر السائق المصاب بفيروس كورونا خلال لحظة القبض عليه حيث كان يباشر عمله، بينما كانت تلك المرة الثانية لهروبه من الحجر الإلزامى، حيث تم اقتيادته بواسطة الطب الوقائى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه تبين كسر أحد المصابين بفيروس كورونا في مدينة الخليل للحجر المنزلي الإلزامي، فقامت طواقم الطب الوقائي والأجهزة الأمنية بضبطه والتأكيد عليه بضرورة التقيد بالحجر حماية له ولأهله وأبناء بلده، إلا أنه قام وللأسف بكسر الحجر للمرة الثانية مدعيا عدم إصابته.





وأضافت، إن المواطن المذكور مصاب بالفيروس وحاليا تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعته لوضعه في حجر وزارة الصحة.

Advertisements

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية جمهور المواطنين لعدم مخالطة المواطن الذي ظهر في فيديوهات عبر مواقع التواصل لسلامتهم ولتجنب إصابتهم بالفيروس، إلى حين ضبطه ووضعه في الحجر الصحي.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و59 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.