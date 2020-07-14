شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: والدة أمير قطر وصهر أردوغان يأخذان نصيبهما من أراضى قناة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحويل الأراضى التى اشترتها الشيخة موزة والدة أمير قطر وبلغ قدرها 44 فدانًا، على طريق قناة إسطنبول على أنها أرض زراعية، تم تحويل المنطقة إلى منطقة للسياحة والتجارة، ليلحق بها صهر أردوغان براق البيراق ويأخذ حظة من تلك الأراضى التى تم قامت حكومة العدالة والتنمية لبيعها للمقربين للحكومة على أساس أنها أراضى زراعية، ويتم تحويل الأراضى التى اشتراها البيراق وزير الخزانة والمالية التركي وصهر أردوغان إلى منطقة سكنية تجارية، وفق صحيفة جمهوريت.

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وفي حين استمرار المناقشات حول مشروع قناة إسطنبول التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2011، بأنها "مشروع جنونى"، فإن أعمال التطوير للمدينة الجديدة التي سيتم بناؤها حول القناة ما زالت مستمرة. ففي المخطط الجديدة الذى أعدته وزارة البيئة والتحضر، تم الكشف عن أن الأراضى التي اشترتها الشيخة موزة والدة أمير قطر تم تحويلها إلى منطقة إنشاء "منطقة سياحية + تجارية".

ووفقاً للخبر الذى نشرته هازال أوجاك من صحيفة جمهوريت فإن الأراضى التى اشتراها وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان برات البيراق سوف يتم تحويلها إلى "منطقة السكنية + التجارية" ضمن خطط الوزارة لتطوير المنطقة.