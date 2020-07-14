12 مصابا و"تفحم سيارات" في حريق هائل شمالي مصر

إسطنبول/ الخليج 365

أسفر حريق هائل على طريق حيوي شمالي شرق مصر، عن إصابة 12 شخصا و"تفحم عدد من السيارات"، إضافة إلى إغلاق مؤقت للطرق المؤدية إلى الموقع.

والثلاثاء، انفجر خط وقود أسفل طريق القاهرة – الإسماعيلية (شمالي القاهرة) أدى لاندلاع حريق هائل، بحسب إعلام حكومي بينه صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن "الإصابات شملت حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة بالمستشفيات، وأنه (الحريق) لم يسفر عن وفيات".

وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إن "الحريق أسفر عن تفحم 31 سيارة ومعرض سيارات"، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية بينها موقع صحيفة اليوم السابع (خاصة) دون تأكيد حكومي.

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فيما أشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه "تم إغلاق الطرق المؤدية لموقع الحريق؛ لحين السيطرة عليه"، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

ونقلت "الأهرام" عن عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول (حكومية)، قوله، إن "طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت (نتيجة للانفجار)، أدت لتشكل الحريق الضخم، بسبب شرارة من إحدى السيارات".

وأشار عبد القادر، إلى أنه "بعد محاصرة النيران (من قوات الدفاع المدني) لأكثر من ساعة ونصف، تم السيطرة على الحريق".

ولم يصدر بيان من وزارة البترول أو الحكومة المصرية بشأن تفاصيل الحريق ونتائجه، غير أن وسائل إعلام محلية، قالت إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع الحادث.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، انفجر خط أنابيب بترول بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، أدى إلى اندلاع حريق ضخم راح ضحيته 9 وفيات، فضلا عن إصابة 11 آخرين، حسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.