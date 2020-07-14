مسؤول قطري: قرار العدل الدولية بشأن "إيكاو" صفعة لدول الحصار

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي قال للأناضول:

-القرار يعكس بوضوح صحة ونزاهة موقنا مقابل ازدراء دول الحصار للقانون الدولي

- قطر ستستمر في إدارة ملف الحصار بذات النهج الحكيم الهادئ

-الدوحة ستتبع كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقها

اعتبر مسؤول قطري، قرار محكمة العدل الدولية بتأكيد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، بنظر شكوى الدوحة ضد دول الحصار، بأنه "انتصار كبير لقطر وصفعة لدول الحصار".



جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي.



وفي وقت سابق الثلاثاء، رفضت محكمة العدل الدولية، الطعون المقدمة من دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بشأن عدم اختصاص "إيكاو"، نظر شكوى قطر من حصارها جوا منذ يونيو/حزيران 2017.



وقال الرميحي إن حكم محكمة العدل الدولية "يعكس بوضوح صحة و نزاهة موقنا مقابل ازدراء دول الحصار للقانون الدولي".



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وشدد على أن "دولة قطر ستستمر في إدارة ملف الحصار بذات النهج الحكيم الهادئ وستتبع كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقها".



وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربعة، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه.



وإثر الشكوى القطرية، رفعت الدول الأربعة قضيتين أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لـ"نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية".



وفي 20 أكتوبر/ تشرين أول 2017، قدمت قطر اثنين من الشكاوى أمام "إيكاو"، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيهما بالتفصيل "كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع" بخصوص الحظر الجوي.



وطلبت الدوحة من مجلس "إيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران، وإعلانه كإجراء غير قانوني في قضية الحظر المفروض عليها "من قبل دول الحصار" منذ انطلاق الأزمة صيف 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.