أردوغان وترامب يبحثان قضايا إقليمية على رأسها ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عددا من القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا، الثلاثاء".

وأشار البيان أن الرئيسين بحثا عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي فضلا عن العلاقات بين البلدين.

كما اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار دائم في ليبيا، إضافة إلى هدف الوصول إلى 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.