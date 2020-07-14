كورونا.. وفاتان بالمغرب و4 إصابات في تونس

خالد مجدوب ، عادل الثابتي / الخليج 365-

أعلنت المغرب، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جراء كورونا، بينما سجلت تونس 4 إصابات جديدة.

وفي المغرب، أفادت الصحة المغربية بتسجيل 161 إصابة جديدة، إضافة إلى تعافي 508.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16ألفا و97؛ منها 257 وفاة، و13 ألفا و442 حالة تعاف.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس منها حالة واحدة محلية.

وأوضحت الصحة التونسية في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1306 منها 50 وفاة و1087 حالة تعاف.

وبحسب موقع "Worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 13 مليونا و338 ألفا، توفي منهم أكثر من 577 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين حاجز 7 ملايين و786 ألفا.

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