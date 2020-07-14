قطر: قرار العدل الدولية بخصوص "إيكاو" يؤكد نزاهة موقفنا

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

رحبت قطر برفض محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، طعون دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، نظر شكوى قطر من حصارها جوا، مشيرة أن الحكم يؤكد "نزاهة" موقفها.



وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان، إن الحكم "جاء لصالح قطر، في الطعون التي تقدمت بها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وقضت باختصاص إيكاو، بالنظر في شكوى قطر وذلك على خلفية قيام دول الحصار منذ يونيو (حزيران) 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية".



ولفت البيان إلى أنه بناء على حكم محكمة العدل الدولية، "من المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فض النزاع في الشكوى المقدمة من قطر".



وتابع: "يعتبر قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الأحدث في سلسلة الأحكام الدولية التي تؤكد نزاهة موقف دولة قطر".



من جانبه، قال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، وفق البيان، "نرحب بالقرار الذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي".



وأضاف السليطي: "نحن على ثقة بأن منظمة الطيران المدني الدولي ستقر بأن هذه الإجراءات (الحصار ومنع الطيران) غير قانونية".



بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، عبد الله السبيعي، في تغريدة على "تويتر": "قطر تحقق انتصاراً تاريخياً على دول الحصار في محكمة العدل الدولية".

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وأضاف: "بصدور هذا الحكم لصالحنا سنكمل إجراءات الشكاوى القطرية في إيكاو، وبحول الله سنثبت مجدداً خرق هذه الدول للاتفاقيات الدولية أمام العالم بأسلوب حضاري".



في المقابل، أعرب كل من السفير السعودي لدى هولندا عبد العزيز بن عبد الله، ونظيره البحريني فواز بن محمد آل خليفة، في بيانين منفصلين، عن "الاحترام الكامل" من قبل بلاديهما لقرار المحكمة.



وأكدا أن القرار جاء تأكيدا على اختصاص "إيكاو" بنظر الشكوى القطرية، لكن "لا تأثير له أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل فيهما أو الأسس الموضوعية للشكوى".



وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربعة، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



وإثر الشكوى القطرية، رفعت الدول الأربعة قضيتين أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لـ"نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية"، بحسب المصدر ذاته.



وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قدمت قطر اثنين من الشكاوى أمام "إيكاو"، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيهما بالتفصيل "كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع" بخصوص الحظر الجوي.

وطلبت الدوحة من مجلس "إيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران، وإعلانه كإجراء غير قانوني في قضية الحظر المفروض عليها "من قبل دول الحصار" منذ انطلاق الأزمة صيف 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.