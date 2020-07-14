الجزائر.. الجيش الأبيض بمرمى "اعتداءات" كورونا والحكومة تتوعد

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

تعيش الجزائر منذ أيام على وقع جدل حاد، جراء اعتداءات متكررة على أطقم طبية بعدة مستشفيات، رغم دورهم في التصدي لفيروس كورونا، فيما توعدت السلطات بمحاسبة المعتدين.

يأتي ذلك رغم أن هناك 40 وفاة سجلت وسط الأطقم الطبية الذين يطلق عليهم "الجيش الأبيض" بفيروس كورونا، بينما فاق عدد المصابين 1700، وفق إحصاءات وزارة الصحة الجزائرية.

والثلاثاء، ألقى مدير مستشفى البويرة (وسط) الحكومي "جمال بوتمام"، بنفسه من الطابق الثاني، بعد الاعتداء عليه من طرف أقارب شخص مصاب بفيروس كورونا.

وذكر مكتب الصحة الحكومية بولاية البويرة في بيان، أن مدير المستشفى تعرض لاعتداء جسدي ولفظي وتمت محاصرته من طرف عدد من الأشخاص بمكتبه في الطابق الثاني، ما اضطره لرمي نفسه.

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وتعرض المعني لكسور في أنحاء مختلفة من جسمه، ويخضع حاليا للرعاية الطبية بذات المستشفى، وفق المصدر ذاته.

واستنكر البيان ما وصفها "التصرفات غير المسؤولة" من طرف بعض المواطنين ضد الطواقم الطبية، رغم أن معظمهم مجند منذ 5 أشهر لمواجهة فيروس كورونا.

ونشر الثلاثاء، طبيب بقسم المصابين بكورونا بمستشفى عنابة الحكومي (شرق)، فيديو تحدث فيه عن تعرضه لاعتداء من طرف أقارب أحد المصابين بالفيروس.

وذكر الطبيب في الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أنه تعرض لاعتداء جسدي رغم ظروف عمله القاسية ونقص التجهيزات.

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