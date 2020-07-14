"الحوثيون" يبحثون الأزمة اليمنية مع ظريف

اليمن /الخليج 365

بحثت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، تطورات الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

جاء ذلك بحسب الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

ووفق المصدر، "بحث هشام شرف وزير الخارجية (في حكومة الجماعة، غير معترف بها دوليا) بحث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع ظريف، الجهود والمساعي الدولية لإنهاء العدوان والحصار الشامل المفروض على اليمن".

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وأكد ظريف، دعم بلاده لمساعي السلام.

وأشار إلى أن "طهران تؤكد في تواصلها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني"، حسب المصدر.

وترعى الأمم المتحدة منذ سنوات، محاولات لبدء حوار شامل بين الأطراف اليمنية ووقف الاقتتال، إلا أنها لم تثمر عن حل للأزمة المتفاقمة منذ نحو 6 سنوات.‎

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني، أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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