- 1/2
- 2/2
اندلع حريق هائل بسبب انفجار أنبوب نفط خام على طريق المؤدي إلى محافظة الإسماعيلية – شرق مصر-.
وأظهر مقطع فيديو وصور التقطها عدد من المسافرين على الطرق، احتراق عدد من السيارات، وارتفاع ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة والإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.
محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال،قال إن الحادث أسفر عن حريق بأحد معارض السيارات.
ووقع الانفجار في خط االنفط الخام في منطقة الشقير في البحر الأحمر والمتوجه إلى مسطرد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. حريق ضخم بسبب انفجار أنبوب نفط (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.