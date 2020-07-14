مصر .. حريق ضخم بسبب انفجار أنبوب نفط (فيديو)

اندلع حريق هائل بسبب انفجار أنبوب نفط خام على طريق المؤدي إلى محافظة الإسماعيلية – شرق مصر-.

وأظهر مقطع فيديو وصور التقطها عدد من المسافرين على الطرق، احتراق عدد من السيارات، وارتفاع ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة والإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال،قال إن الحادث أسفر عن حريق بأحد معارض السيارات.

ووقع الانفجار في خط االنفط الخام في منطقة الشقير في البحر الأحمر والمتوجه إلى مسطرد.