شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يورط زوجته في مخالفات مرورية بقيمة 30 ألف ريال.. و«المرور» يكشف مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل حساب «المرور السعودي» على موقع “تويتر”، مع استفسار مغرد تساءل عن مدى إمكانية نقل المخالفات المرورية من الزوجة إلى الزوج، لإلزامه بالسداد عن مخالفات ارتكبها أثناء قيادته مركبة باسم الزوجة.

وقال المغرد إن أخته تملك مركبة باسمها، وارتكب زوجها مخالفات بأكثر من 30 ألف ريال، متسائلا: «هل يمكن نقل مخالفات المرور من الزوجة للزوج؛ لأن السيارة باسم اختي وزوجها سجل مخالفات فوق 30.000، ما الحل؟»، ليرد المرور: «التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها عليك».