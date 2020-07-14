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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تعتزم حظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن يوم الثلاثاء إن الحكومة، ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.
ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة شراء مكونات الجيل الخامس من هواوي اعتبارا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.
وقال دودن لمجلس العموم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني ترأسه جونسون ”مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة“.
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