الظفرة ينهي الفحوص الطبية

يصل الصربي فوك رازوفيتش إلى أبوظبي يوم الجمعة المقبل للاشراف على استعدادات الفريق الأول بنادي الظفرة ،كما وصل اليوم الثلاثاء البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الفريق.بينما يتواجد في أبوظبي الثلاثي الأجنبي الأجنبي الأردني ياسين البخيت والهولندي مخيائيل رشوفيل والمغربي عصام العودة.

وأكمل الظفرة إجراء الفحوص الطبية العادية وفحص كورونا لجميع اللاعبين اليوم والتي انطلقت السبت الماضي، ومن المنتظر ان يدشن"الفارس" تدريباته على ضوء نتائج الفحص، بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والأجانب.

ومن المنتظر ان تعلن شركة كرة القدم عن التعاقد مع ثنائي الوحدة المهاجم محمد إسماعيل الجنيبي والمدافع اسماعيل الحربي، للانضمام ل"الفارس" كأول صفقات الفريق للموسم الجديد.