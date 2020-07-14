وفاة سعودي بعد نقاش محتدم مع أحد أقاربه

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وقالت صحيفة "عاجل" اليوم الثلاثاء، إن "مواطنين خمسينيين تربطهما صلة قرابة نشب بينهما خلاف شخصي أثناء سيرهما في أحد شوارع قرية القرى بالباحة، قبل أن يسقط أحدهما مغشيًا عليه.

وأضافت الصحيفة: "تبين لاحقًا أن هذا الرجل توفي. وأكدت مصادر أنه لا يوجد عليه أَي علامات عراك، إلا أن وفاته حسب الكشف عليه في المستشفى كانت بسبب توقف القلب".

على جانب آخر، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمان من الجنسية السودانية).

أتى ذلك لقيام الخماسي باحتجاز مقيم سوداني الجنسية والتعدي عليه بالضرب وتصويره. وطلب الجناة مبلغا ماليا من أحد أقارب المجني عليه مقابل إخلاء سبيله، لوجود خلافات مالية سابقة بينهم.