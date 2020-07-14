© AP Photo / Amr Nabil
وأضافت الصحيفة: "تبين لاحقًا أن هذا الرجل توفي. وأكدت مصادر أنه لا يوجد عليه أَي علامات عراك، إلا أن وفاته حسب الكشف عليه في المستشفى كانت بسبب توقف القلب".
على جانب آخر، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمان من الجنسية السودانية).
أتى ذلك لقيام الخماسي باحتجاز مقيم سوداني الجنسية والتعدي عليه بالضرب وتصويره. وطلب الجناة مبلغا ماليا من أحد أقارب المجني عليه مقابل إخلاء سبيله، لوجود خلافات مالية سابقة بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سعودي بعد نقاش محتدم مع أحد أقاربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.