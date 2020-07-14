12 مصابا بحادث اشتعال خط وقود في مصر

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث طبقًا لتوجيهات وزيرة الصحة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.

وفي وقت سابق من اليوم، نشب حريق هائل بمنطقة العاشر من رمضان في مصر، نتيجة كسر ماسورة مازوت حيث ظهرت أعمدة الدخان الكثيفة التي يمكن رصدها من مسافات بعيدة.

وأعلن رئيس شركة أنابيب البترول في مصر، المهندس عماد عبد القادر، في وقت لاحق، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بخط خام (شقير-مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

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وقال عبد القادر في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن "الشركة تلقت بلاغا بوجود كسر بخط المازوت في أول طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام وتم اتخاذ الإجراءات وتم غلق الخط تماما".

وأوضح عبد القادر أن

طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت وهي ما أدت لشكل الحريق الضخم بسبب شرارة من إحدى السيارات أدت إلى امتداد الحريق للطبقة الموجودة على الأسفلت واندلعت النيران.

وأضاف أن "وزير البترول كلف بتشكيل لجنة لكشف الملابسات، لافتا إلى وجود إصابات بين قائدي السيارات ولكن لا يوجد حصر نهائي".

وأشار إلى أن "المؤشرات الأولية توحي بوجود طرف خارجي تسبب بضرب الخط ولكن هذا ليس مؤكدا". وتابع: "الآن يتم تبريد الحريق بعد إطفائه على أن يتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط".