مصر… فتح تحقيق في واقعة حريق "خط المازوت"

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن "فريقا من أعضاء النيابة العامة انتقل لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين"، مضيفة: "ستعلن النيابة العامة لاحقا ما ستسفر عنه التحقيقات".
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وقالت صحيفة "الدستور" المصرية: "شهد موقف العاشر القديم، حريقا هائلا نتيجة كسر ماسورة مازوت بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في تصاعد الأدخنة".
وتابعت: "بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، انتقل كل من اللواء هاني جرجس مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، لمكان الحريق".
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم الدفع بسيارات الإطفاء للتعامل مع الموقف وإطفاء الحريق.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، إصابة 12 شخصا إثر في الحادث، وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث.
وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.
وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث.
أعلن رئيس شركة أنابيب البترول في مصر، المهندس عماد عبد القادر، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بخط خام (شقير-مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، مضيفا: "الشركة تلقت بلاغا بوجود كسر بخط المازوت في أول طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام وتم اتخاذ الإجراءات وتم غلق الخط تماما".
وأوضح أن "طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت وهي ما أدت لشكل الحريق الضخم بسبب شرارة من إحدى السيارات أدت إلى امتداد الحريق للطبقة الموجودة على الأسفلت واندلعت النيران".
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