شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة تركيا: أردوغان وترامب يبحثان الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية على العمل عن كثب في ليبيا لضمان تحقيق استقرار دائم في البلاد. وسبق أن قالت أنقرة إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا فعالا بشكل أكبر في ليبيا.

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