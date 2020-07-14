شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إجراءاتنا ضد قطر كانت متعلقة بحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سفيرة الإمارات بهولندا إن التنسيق بين الدول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب كامل وصوتها واحد. وأضافت سفيرة الإمارات بهولندا، في تصريحات لقناة العربية، إن إجراءاتنا ضد قطر كانت متعلقة بحماية الأمن القومي. وتابعت سفيرة الإمارات لدى هولندا للعربية: "قرار محكمة العدل تقني ويتعلق بمسائل إجرائية".

وفى وقت سابق قال سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى هولندا الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إنه ليس لقرار محكمة العدل الدولية أي تأثير على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.