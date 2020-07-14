مستشار عقيلة صالح: سنتصدى لأى تقدم لميليشيات طرابلس صوب الجفرة وسرت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد صافي، لشبكة سكاي نيوز عربية، إن الجيش الليبى سيتصدى لأي تقدم لميليشيات طرابلس صوب الجفرة وسرت.

قبلها قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد صافي، إن الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري. وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: سنتصدى لأي تقدم لقوات طرابلس صوب الجفرة وسرت، لافتا إلى أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.

وفى وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي روبيرتوفيكو في روما وبحث معه التطورات في ليبيا.

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أكد عضو مجلس الشيوخ الفرنسى نتالي جوليه، اليوم الثلاثاء، أن التدخل التركى في ليبيا أدى إلى تعقيد الوضع، ودعا جوليه ، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن السياسات التركية، ولفت إلى أن تركيا تستغل ما يسمى بقوى "الإسلام السياسي" لتحقيق مكاسب سياسية، كما يستغل أردوغان غياب الرؤية الدولية بعيدة المدى بشأن سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي السابق فرانكو فراتيني، في تصريحات لذات القناة، "إن الوضع في ليبيا خطير ويهدد كل المنطقة، ونحن نسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة"، وأضاف فراتيني، أن: "دور روما حاليا هو الضغط على روسيا وتركيا للعب دور إيجابي لحل الأزمة الليبية"، موضحا أن الموقف الحالي لروما من الأزمة الليبية ضبابي وهذا يضر بالمصالح الإيطالية.

وتابع: "كان ينبغي على روما أن تطلب صراحة من تركيا التوقف عن التدخل في الشأن الليبي ، كما يجب أن توقف حكومة الوفاق الليبية محاولاتها التقدم صوب سرت والجفرة".