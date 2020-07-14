شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسلم مسودة إتفاق متوازن بشأن سد النهضة فى تقريره النهائى للاتحاد الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارسل السودان اليوم الثلاثاء تقريره النهائي إلى رئاسة الإتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التى استهلت فى الثالث من يوليوالجارى واستمرت حتي 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الافريقى.

وشمل التقرير النهائي، بحسب "سونا" تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الاشارة الى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا، وقد ارفق السودان مع تقريره أيضاً مسودة إتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث و هو تحديث لمسودة الاتفاق التى كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان فى منتصف يونيو الماضى.

هذا ومن المتوقع ان يدعو السيد رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى من المتوقع ان يدعو القمة الافريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الافريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث.