شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس البرلمان الليبى: الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومى الليبى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد صافي، لشبكة سكاي نيوز عربية، إن الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري. وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: سنتصدى لأي تقدم لقوات طرابلس صوب الجفرة وسرت، لافتا إلى أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.

وفى وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي روبيرتوفيكو في روما وبحث معه التطورات في ليبيا.

وأكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، أن اللقاء تناول مبادرة المستشار عقيلة صالح السياسية لحل الأزمة الليبية، كما تطرق المستشار عقيلة صالح وروبيرتوفيكو إلى مبادرة إعلان القاهرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المستشار عقيلة صالح ووتوفيكو ناقشا مد جسور التعاون بين البرلمانين الإيطالي والليبي.