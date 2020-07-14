شكرا لقرائتكم خبر عن اختفى قبل 6 أيام.. العثور على المواطن المفقود صالح الشمري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات المعنية، مساء اليوم الثلاثاء، من العثور على المواطن المفقود صالح الشمري والبالغ من العمر 21 عاماً.

وكان ذوي الشاب صالح الشمري قد ناشدوا مساعدتهم في البحث عنه، حيث توارى عن الأنظار منذ خروجه صباح الخميس الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ من سكنه بإسكان البحرية بمنطقة الرياض، في ظروف غامضة.

يذكر أن صالح الشمري البالغ من العمر 21 عاماً خرج من منزل أسرته بإسكان البحرية، صباح الخميس الماضي، دون علم أهله، ولم يعد حتى مساء اليوم الثلاثاء.