شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة على شرق المملكة وغبار على الساحل الغربي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشأن توقعات طقس الثلاثاء، وأشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وحائل، تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كذلك على طول ساحل البحر الأحمر، خاصة الطريق الساحلي .

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون حاراً إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

Advertisements

وتوقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان تمتد إلى الباحة.

كما توقع تقرير الأرصاد أن مدن الدمام والأحساء قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها والطائف والقنفذة 20 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.