إصابات كورونا تتجاوز 13 مليوناً والوفيات 572945 حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 13.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 572945 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 . Advertisements وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 135448 حالة وفاة وثلاثة ملايين و384028 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 72833 حالة وفاة ومليون 884967 حالة إصابة. وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 23727 حالة وفاة و906752 حالة إصابة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11614 حالة وفاة و739947 حالة إصابة.

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