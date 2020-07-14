خبراء "الصحة العالمية" يبحثون عن منشأ "كوفيد-19" في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج عن وصول اثنين من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتعاون في إجراء أبحاث حول منشأ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



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وخلال مؤتمر صحفي، صرحت هوا بأنه بعد مشاورات جرت بين الجانبين، وافقت الحكومة الصينية على أن ترسل منظمة الصحة العالمية خبراء إلى بكين لتبادل الأفكار مع نظرائهم الصينيين حول التعاون العلمي في تعقب منشأ المرض، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وشددت هوا على أن التوافقات الأساسية بين الصين ومنظمة الصحة العالمية تكمن في أن تتبع منشأ الفيروس، قضية علمية ينبغي أن تُدرس من جانب العلماء من خلال البحث والتعاون الدوليين في جميع أنحاء العالم.

وقالت المتحدثة إن منظمة الصحة العالمية ترى أيضا أن تتبع منشأ الفيروس عملية مستمرة ربما تتعلق بالعديد من البلدان والمواقع، حيث تعتزم منظمة الصحة العالمية القيام برحلات مماثلة إلى بلدان ومناطق أخرى في ضوء الحاجة الفعلية لذلك.