«كاس» يسعد السيتي ويحزن منافسيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المدرب الإسباني، جوسيب جوارديولا، أمس الثلاثاء، عن سعادته بقرار محكمة التحكيم الرياضي، «كاس»، إلغاء عقوبة حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين، والذي لقي انتقادات من غريميه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.

وأعلنت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، إلغاء العقوبة التي فرضها «ويفا» على سيتي لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: «أنا سعيد جداً بهذا القرار»، معتبراً انه «يظهر أن كل ما قاله الناس عن هذا النادي ليس صحيحاً».

ولقي القرار لمصلحة النادي الشمالي، انتقادات من مدربين في الدوري الممتاز، يتقدمهما كلوب، ومورينيو.

لكن جوارديولا اعتبر أن الانتقادات في غير محلها، قائلاً «يجب أن يتم الاعتذار منا لأنه في حال كنا ارتكبنا خطأ، لتقبّلنا قرار «ويفا»، لا نتوقع أن يدافع ليفربول، توتنهام، أرسنال، تشيلسي، أو ولفرهامبتون عنا، لكن لدينا حق الدفاع عن أنفسنا، وأعتقد أن ما قمنا به صحيح، وثلاثة قضاة مستقلون (في محكمة التحكيم) قالوا ذلك».