فوفقا للوزارة، تم تسجيل 7718 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 177560.
كما تم تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 237803، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2283 حالة، فيما تمّ تسجيل 40 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتصدرت مدينة الدمام قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 864 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ كما جاءت خميس مشيط ثانيا بـ814 وتم تسجيل522 في القطيف و509 في بريدة و453 في الطائف و349 في الخبر و222 في مكة المكرمة و208 في أبها و198 في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن "أعلى حصيلة يومية" منذ تسجيل أول إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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