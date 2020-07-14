حريق هائل بموقف سيارات في مصر… فيديو

ذكرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الثلاثاء، وقالت: "شهد موقف العاشر القديم، حريقا هائلا نتيجة كسر ماسورة مازوت بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في تصاعد الأدخنة".
وتابعت: "بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، انتقل كل من اللواء هاني جرجس مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، لمكان الحريق".
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم الدفع بسيارات الإطفاء للتعامل مع الموقف وإطفاء الحريق.
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