وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب: أن الطيران الحربي السوري نفذ 8 غارات جوية مركزة استهدفت مقرات مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" محاور بلدات البارة وبنين ومحيط مدينة أريحا بريف إدلب، ومناطق سيطرة مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" على أطراف تلال كباني بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، تزامنا مع رميات مدفعية وصاروخية باتجاه جبل الزاوية والأربعين بريف إدلب الجنوبي.
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وكان المركز الروسي للمصالحة أعلن، اليوم الثلاثاء، عن استهداف إرهابي بعبوة لعربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي في سوريا.
وأصدر المركز بيانا جاء فيه أن الانفجار الذي استهدف الدورية الروسية التركية المشتركة في سوريا هو عمل قام به إرهابيون يتواجدون في مدينة إدلب السورية.
وأشار البيان أنه بعد الحادثة توقفت كل الدوريات العسكرية المشتركة وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق لمعرفة تفاصيل العمل الإرهابي والمتورطين به.
وأضاف البيان: "أصيب 3 عسكريين من الجيش الروسي بجروح طفيفة وعسكري تركي على الأقل تم نقلهم إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية لتلقي العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استهداف دورية روسية... الحربي السوري يمطر مواقع "النصرة" و"التركستاني" شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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